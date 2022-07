Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La fine è vicina! Dopo che il teaser trailer di The Walking Dead 11 è stato rilasciato verso aprile (con un primo sguardo alle ultime otto puntate), AMC ha confermato il prossimo 22 luglio, verrà rilasciato il trailer completo degli episodi inediti.

I membri del cast appariranno al prossimo Comic-Con, e risponderanno alle domande dei fan e condivideranno storie dietro le quinte riguardo le riprese dell'ultima stagione. Il cast includerà: Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Christian Serratos (Rosita), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Seth Gilliam (Father Gabriel), Josh McDermitt (Eugene), Michael James Shaw (General Mercer), Cailey Fleming (Judith Grimes) e Lauren Ridloff (Connie).

Il panel si svolgerà venerdì 22 luglio, subito dopo il panel di AMC per la prima stagione della serie antologica Tales of the Walking Dead. Possiamo dunque aspettarci interessanti aggiornamenti per tale data.

AMC, in una recente intervista, ha parlato degli otto episodi della stagione finale della terza parte:

"Nei prossimi episodi finali di The Walking Dead, le minacce si nascondono dietro ogni angolo, vive e morte, mentre ogni gruppo continua ad essere catturato in situazioni incontrollabili. La pressione che incombe sta aumentando in attesa di un giorno in cui ci sarà la resa dei conti per tutti. La somma dei loro viaggi [dei protagonisti] individuali si accumulerà in uno solo, oppure si dividerà per sempre?".

Fonte: Comic Book