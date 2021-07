The Walking Dead 11: un Inquietante Video della Stagione Finale

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

“Arriva per tutti noi” nel primo video dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Daryl (Norman Reedus) e Dog trovano una pista durante rischiosa missione per salvare Alexandria nella premiere, divisa in due parti, della nuova stagione: Acheron: Part I e Acheron: Part II. Una violenta tempesta obbliga il loro piccolo gruppo di superstiti a cercare rifugio sottoterra; insieme a Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), il gruppo percorre i tunnel di una metropolitana e si imbatte in un’inquietante scritta - “Se c’è un Dio dovrà implorare il mio perdono” - e un criptico disegno che potrebbe anticipare ciò che il Commonwealth dovrà affrontare.

Nella clip, rilasciata come anteprima esclusiva che conclude l’episodio di Daryl della serie speciale The Walking Dead: Origins su AMC+, Daryl illumina con la sua torcia una scena raccapricciante: un uomo ben vestito, zombie da molto tempo, è stato lasciato a marcire accanto al suo braccio separato dal corpo, ancora ammanettato ad una valigetta piena di soldi. Quello che prima era un accampamento per senzatetto, ora viene utilizzato per dare un avvertimento: sui muri dei tunnel della metropolitana, ci sono messaggi come “La verità mente” e “Arriva per tutti noi”, e disegni di persone incoronate.

Sinossi di Acheron: Part II: “Il gruppo scopre che un membro non è riuscito a mettersi in salvo nel vagone della metropolitana. Circondati da vaganti, tornare nel tunnel per cercarlo significherebbe morte certa. Tutti gli occhi sono puntati su Negan, mentre la regola per la sopravvivenza cambia. Non è più 'Nessuno viene lasciato indietro', ma è diventata 'Continuiamo ad andare avanti'. Rimasti con poche munizioni ed energie, il gruppo deve prepararsi mentre i vaganti riescono ad entrare nel vagone. Nel frattempo, Daryl, nella sua intensa situazione infernale, mentre cerca di trovare Dog trova molto di più di ciò che si aspettasse; Yumiko affronta il processo all’avamposto del Commonwealth, che minaccia il suo futuro e quello di Eugene, Ezekiel e Princess”.

Fonte: Comic Book