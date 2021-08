Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 16 ore fa

È l’inizio della fine per The Walking Dead, ma il finale tornerà in qualche modo all’inizio della serie: la produttrice esecutiva Denise Huth rivela che la l’ultima stagione darà le impressioni della prima stagione, ma in modo “molto più grande”.

Il coinvolgimento della Huth con lo show risale al 2005, quando molte reti ritenevano il fumetto di Robert Kirkman troppo cruento per un adattamento televisivo. L’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead uscirà il 22 agosto, e la Huth afferma che richiamerà l’atmosfera ed il tono stabiliti dallo sviluppatore e showrunner originale Frank Darabont nella prima stagione:

“La cosa che più ho notato quest’anno è che alcune inquadrature, il modo in cui i registi hanno scelto di filmare, mi ricordano molto la prima stagione. In alcuni momenti ho pensato ‘Oh! Mi toglie il respiro, mi riporta indietro al pilot’. In alcuni momenti è più discreto, in altri è più ovvio, ma ricordiamo sempre da dove veniamo”.

Nella prima stagione, Rick Grimes (Andrew Lincoln) si risveglia dal coma e cerca la sua famiglia, imparando come sopravvivere in un mondo ormai lontano da quello che ricordava. Nella stagione finale, il gruppo scopre una nuova civiltà che prospera a distanza di un decennio dall’apocalisse zombie.

“Passano ancora molto tempo nei boschi, combattono ancora molto contro i morti. Ci sono ancora sviluppi nel modo in cui i personaggi interagiscono tra di loro e con le persone che incontreranno, ci sono tutti gli elementi presenti all’inizio – nel pilot. Ma il mondo è diventato molto più grande”.

Parlando del Commonwealth, Huth ha detto:

“Ripenso al pilot, tutto girava intorno a Rick, ed ora abbiamo qualcosa come 22 personaggi principali (ride). Lo show è diventato enorme, e più persone fanno parte di una storia, più la storia diventa complicata”.

The Walking Dead ritornerà il 22 agosto con Acheron: Part 1, il primo degli ultimi ventiquattro episodi che andranno in onda durante il 2022.

Fonte: Comic Book