Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Rick Grimes (Andrew Lincoln) tornerà per il finale di The Walking Dead? L’ex protagonista della serie ha guidato il gruppo di sopravvissuti per nove stagioni; nell’episodio What Comes After, viene portato via da un elicottero militare della Repubblica Civica dopo aver fatto saltare in aria un ponte per fermare un’orda di zombie. L’attore sarà protagonista di film spin-off, ma tornerà nell’undicesima stagione della serie?

Dopo l’ultimo episodio di Lincoln, il direttore dei contenuti di The Walking Dead Scott Gimple ha confermato che non avremmo rivisto l’attore nello serie TV, ma che la storia di Rick sarebbe continuata in una trilogia di film nei quali “affronterà nuovi aspetti dell’apocalisse zombie” insieme a Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh).

Un teaser del 2019 per il film di The Walking Dead (ancora senza titolo) rivela che Rick ritornerà solo nel lungometraggio la cui sceneggiatura sarà a cura di Gimple e del creatore della serie Robert Kirkman. Secondo gli aggiornamenti più recenti, il film, rimasto a lungo in sospeso, è in pieno sviluppo, nonostante il ritardo dell’inizio della produzione, inizialmente previsto per il 2019, e in seguito nella primavera/estate del 2021.

Nel novembre 2019, la showrunner Angela Kang confermò che Rick non sarebbe tornato per la decima stagione, aggiungendo che “la porta è sempre aperta per il ritorno di Rick, Lincoln può tornare quando vuole”. Mesi dopo, Lincoln, riguardo ad un suo eventuale ritorno per il finale della serie, ha detto:

“La risposta facile è che non ne ho idea. Non penso sia ancora stato scritto, ma mai dire mai, perché tutte le persone nello show sono cari amici, è straordinario che stiano continuando a lavorare in questo bellissimo e innovativo show, che ancora risuona con il mondo”.

L’undicesima stagione è a metà delle riprese dei suoi ultimi 24 episodi, ed è previsto che la produzione sarà conclusa a fine 2021 o inizio 2022. Il mese scorso, la Kang ha rivelato che gli sceneggiatori hanno già idee per il finale, ancora non scritto, e solo pochi membri del cast e della troupe sanno come finirà la serie.

A Talking Dead, il conduttore Chris Hardwick ha chiesto ad Angela Kang: “Puoi dirci se Rick tornerà nell’undicesima stagione?”, e la showrunner ha risposto ridendo: “No!” (Da notare che la Kang ha detto di non poter rispondere alla domanda, non ha escluso il ritorno di Rick).

Per il momento, vedremo i sopravvissuti affrontare i Reapers, combattendo i morti e temendo i vivi, senza sapere che Rick è vivo da qualche parte nell’Universo di The Walking Dead.

Fonte: Comic Book