Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con il ritorno di Maggie (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier), avvenuto negli ultimi episodi della decima stagione, i fan erano in trepidante attesa di scoprire come la Vedova avrebbe reagito alla vista di Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural) e a cosa avrebbero portato quegli antichi dissapori mai pienamente risolti.

La nuova annata di The Walking Dead, sotto questo punto di vista, sta per ora offrendo più di una sorpresa: infatti, dopo l’iniziale tentativo da parte dell’ex leader dei Salvatori di liberarsi della pericolosa minaccia, sembra che il rapporto fra i due stia subendo una potenziale evoluzione.

In un momento di estrema difficoltà, Maggie ha deciso infatti di fidarsi di Negan, consegnandogli una pistola, e questo gesto probabilmente ha innescato qualcosa in lui, tanto da portarlo a salvarla per ben due volte durante un attacco da parte dei Razziatori.

Su questo particolare rapporto si è espressa quindi la showrunner Angela Kang, che ha dichiarato:

”Negan non vuole vederla morire. È davvero attratto dalle persone che sono molto forti, testarde e che hanno doti di leadership, lo abbiamo già visto nel corso degli anni. In un certo senso, si potrebbe anche dire che è come una specie di tallone d'Achille, ma allo stesso tempo sta anche pensando 'Posso portare questa persona dalla mia parte, e mi piaci perché sei una dura e dici le cose come stanno”.

In precedenza aveva anche sottolineato:

”Penso che in realtà questo atteggiamento sia in qualche modo coerente con il personaggio di Negan. Per quanto non si fidi di Maggie e la temi, quando lei gli dà quella pistola in metropolitana, ritengo che abbia pensato qualcosa tipo ‘Forse non devo aver paura che mi spari in testa quando si presenta l'opportunità. Forse mi trova prezioso, ed è qualcosa su cui, in qualche modo, posso lavorare’. Quindi ritengo che quando la salva nell'episodio ‘Hunted', probabilmente lo fa per istinto, ma penso anche che sia abbastanza intelligente da pensare ‘Siamo insieme e siamo bloccati, quindi vedo se riesco anche ad ottenere un favore da lei”.

Oltre alla showrunner, gli stessi fan hanno voluto esprimere la loro opinione, riempiendo i social con una serie di post dai toni entusiastici.

Maggie and Negan working together...who would have thought? #TheWalkingDead — Renee (@reneenee652003) September 6, 2021

In attesa di vedere come evolverà la situazione fra i due, vi ricordiamo che il quarto episodio dell’undicesima stagione di The Walking Dead verrà trasmesso in America il 12 settembre, per giungere il giorno dopo in Italia sulla piattaforma streaming di Disney+.

Fonte: Comic Book