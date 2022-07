Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Disney+ ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della terza ed ultima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. In Italia, gli otto episodi rimanenti saranno rilasciati a partire dal 3 ottobre sulla piattaforma di Disney+.

Ma cosa ci attende nei nuovi episodi?

"Dopo le cavallette, una forza ancora più pericolosa si sta abbattendo su ogni singolo membro della comunità, e per coloro che si trovano in viaggio non c’è scampo. Sarà quindi una corsa contro il tempo per rimanere vivi e trascinare fuori coloro che vivono ancora sotto il Commonwealth. La speranza di creare una vita più equa e migliore per tutti potrebbe mettere a rischio chiunque.

L’assenza di un luogo valido dove vivere non ha mai lasciato scampo a chi ha sempre voluto andarsene, ma se la prossima mossa dei sopravvissuti dovesse fallire, nemmeno l’opzione di restare sarebbe valida. Il tempo scorre molto velocemente.

Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce sia vive che morte sono dietro l’angolo e la pressione resta sempre altissima. Ci si può chiedere se la somma dei loro viaggi, finalmente, convergerà in uno solo o tutti si allontaneranno? La lotta per il futuro sarà esasperata ed i morti continueranno a camminare tra di loro".

Di seguito il video pubblicato.