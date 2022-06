Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Vivere nel Commonwealth a volte può nuocere. All'interno delle mura della comunità dell'Ohio governata da Pamela Milton (Laila Robins) e dal suo vice governatore assetato di potere Lance Hornsby (Josh Hamilton), 50.000 sopravvissuti vivono secondo il credo del Commonwealth (a beneficio di tutti coloro che cercano conforto alle sue porte).

I vivi hanno passato anni a vedere i non morti carnivori che vagano indisturbati fuori dalle mura, difese dai soldati corazzati del generale Mercer (Michael James Shaw) e dalla piena potenza della comunità.

Ma in un'immagine della parte finale dell'ultima stagione di The Walking Dead, un'orda di vaganti ha fatto breccia nelle mura del Commonwealth per affondare i denti in...qualcuno.

Il direttore della fotografia Daune Manwiller, condividendo un'immagine monocromatica sui social, stuzzicando un po' i fan, ha dichiarato: "Non sembra troppo bello per qualche povera anima là fuori".

Inoltre, la showrunner Angela Kang, a proposito degli ultimi episodi ha confessato:

"Le cose continueranno a diventare sempre più intense. Ci saranno alcune svolte davvero sorprendenti per i fan ed è emozionante. Ci stiamo davvero concentrando su molti dei nostri personaggi e stiamo entrando nelle diverse storie. Se il Commonwealth è un luogo in cui vieni giudicato in base a chi eri tempo fa, questo ti offre spazio per dimostrare chi sei ora? E molti dei nostri personaggi stanno cercando di capire chi sono ora e che cosa devono fare. Così questo diventa una parte importante della storia che va avanti".

Gli ultimi otto episodi di The Walking Dead andranno in onda questo autunno su AMC.

Fonte: Comic Book