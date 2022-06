Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 minuti fa

Peacock ha annunciato la data di debutto di The Undeclared War, serie TV in sei parti con Mark Rylance.

Lo spettacolo approfondisce le sfide affrontate dalla maggior parte delle nazioni democratiche in un mondo post-pandemia. Gli inglesi sono sull'orlo di un'elezione generale con il primo primo ministro conservatore nero della nazione, e il GCHQ - la risposta del Regno Unito alla NSA - ha il compito di sventare un attacco informatico mirato al sistema elettorale della nazione. Rylance interpreta John Yeabsley, un ex membro del GCHQ che torna all'opera per aiutare i suoi ex colleghi ad affrontare la nuova minaccia. Accanto a lui c'è Danny Patrick (Simon Pegg), il capo delle operazioni del GCHQ, e insieme sono pronti ad affrontare questa minaccia incombente.

Al centro dello spettacolo c'è anche la 21enne Saara Parvan (Hannah Khalique-Brown), una stagista del dipartimento malware del GCHQ che durante un test di routine dell'infrastruttura Internet scopre una nuova minaccia per la nazione. Altri membri del cast includono Alex Jennings nei panni del capo del GCHQ David Neal e Kathy Freeman (Maisie Richardson-Sellers), una cyber-analista americana della NSA che lavorerà insieme al GCHQ per aiutare con la crisi.

Il regista Peter Kosminsky, parlando del nuovo show, ha affermato:

“La serie si basa sull'aspetto meno conosciuto dell'infrastruttura dell'intelligence del Regno Unito, il GCHQ. La storia che ora siamo in grado di raccontare getta una luce straordinaria e rivelatrice sulla guerra non dichiarata che si sta svolgendo proprio ora, nel dominio di conflitto più nuovo e invisibile del mondo: quello cyber".

The Undeclared War debutterà il 18 agosto su Peacock.