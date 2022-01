Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la recente pubblicazione online di alcuni poster della terza stagione, che ritraggono i componenti della Sparrow Academy, giungono nuovi aggiornamenti sugli attesissimi nuovi episodi della serie TV The Umbrella Academy.

Nonostante non siano ancora stati svelati numerosi dettagli sulla trama, stando alle parole dell’attrice Ritu Arya, sembra che il personaggio da lei interpretato, ossia Lila Pitts, alla luce delle grandi rivelazioni dello scorso season finale, verrà maggiormente approfondito.

Come infatti ricorderanno i fan, si era infatti scoperto che la donna faceva parte dei misteriosi quarantatré bambini nati tutti assieme il 1 ottobre 1989 e che The Handler (Kate Walsh di Grey’s Anatomy) aveva commissionato l’omicidio dei suoi genitori, adottandola per poter controllare i suoi straordinari poteri.

“Spero che il pubblico si appassioni nel vedere lo sviluppo che avrà Lila" - ha dichiarato Arya – “Mi auguro che piaccia. Io mi sono davvero divertita ad interpretarla e ad approfondire di più il suo personaggio e le sue relazioni. Quindi, spero davvero che questo cambiamento venga percepito”.

In attesa dunque di poter valutare la storyline dedicata a Lila, vi ricordiamo che la terza stagione di The Umbrella Academy non ha ancora una data ufficiale di debutto, ma giungerà nel catalogo di Netflix nel corso del 2022.

Fonte: Comic Book