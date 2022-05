Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Netflix ha rilasciato alcuni nuovi poster dei personaggi per la prossima terza stagione di The Umbrella Academy, e con essi sono arrivati alcuni indizi sui nuovi episodi, che sembrano indicare grandi cambiamenti rispetto ai fumetti originali di Gerard Way e Gabriel Bá. In ciascuno dei poster vediamo valigie uniche per ogni personaggio, tutte con adesivi di luoghi di tutto il mondo, dell'Umbrella Academy e dell'Hotel Obsidian. È qui che entrano in gioco i cambiamenti, alcuni dei quali potrebbero essere grandi deviazioni dal fumetto e altri potrebbero essere aggiunte alla trama orizzontale.

In precedenza era stato confermato che la nuova stagione prenderà spunto dal terzo volume della serie a fumetti, Umbrella Academy: Hotel Oblivion. Nelle pagine del fumetto, l'Hotel Oblivion era una prigione interdimensionale costruita da Reginald Hargreeves per ospitare i cattivi. Considerando che la nuova stagione vede la squadra in un universo alternativo - quello occupato dalla Sparrow Academy - forse Hotel Obsidian è la versione di questo universo di Hotel Oblivion, o forse l'hanno solo cambiato.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La terza stagione di The Umbrella Academy tornerà su Netflix il 22 giugno.

Fonte: Comic Book