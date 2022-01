Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'attore americano Javon Walton è stato scritturato per la terza stagione di The Umbrella Academy.

Walton, uno dei protagonisti della serie TV Euphoria, è un personaggio soprannominato Posacenere ed è il fratello minore dello spacciatore Fezco, interpretato da Angus Cloud. Il giovanissimo attore ha rilasciato una intervista dove rivela i suoi progetti lavorativi per il futuro:

"Oltre a concludere il film Samaritan di Sylvester Stallone, sono stato scelto per la terza stagione di The Umbrella Academy. Sono molto felice di questo".

Nonostante la sua giovane età, Walton ha già una carriera piuttosto fiorente: ha infatti ottenuto anche un ruolo principale nella serie TV Utopia di Gillian Flynn e ha avuto la possibilità di lasciare il segno in un ruolo iconico, doppiando Pugsley Addams nello show animato The Addams Family 2, in sostituzione di Finn Wolfhard, che ha doppiato il ruolo nel primo film nel 2019.

Al momento, però, non è noto quale personaggio interpreterà nel nuovo progetto, ma si ritroverà sicuramente in un universo completamente diverso rispetto alla tosta realtà di Euphoria.

La terza stagione di The Umbrella Academy non ha ancora una data ufficiale di debutto, ma giungerà nel catalogo di Netflix nel corso del 2022.

Fonte: Screen Rant