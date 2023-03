Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 01 marzo 2023

Dopo il primo arco narrativo andato in onda lo scorso anno, The Tourist, la serie thriller creata da Jack e Harry Williams, è pronta per tornare con un secondo ciclo di episodi. Stando alle informazioni da poco trapelate, è stato confermato che Jamie Dornan (C’era una Volta) vestirà nuovamente i panni del protagonista.

Insieme a lui apparirà nella prossima stagione anche la sua collega di set, Danielle Macdonald (Unbelievable), che riprenderà il ruolo dell’agente in prova Helen Chambers.

“Sono davvero entusiasta di continuare la storia di The Tourist”, ha affermato l’ex Christian Grey della trilogia di Cinquanta Sfumature. “Harry e Jack Williams sono scrittori brillanti, e non vedo l'ora che il pubblico veda come verranno utilizzati l'Irlanda e i suoi personaggi, provando a immaginare come proseguirà la storia”.

Lo show segue le vicende di un uomo che, a seguito di un incidente con la macchina, si risveglia privo di ricordi in un ospedale australiano e, cercando di far chiarezza sulla propria identità, dovrà unire i pochi indizi a sua disposizione, prima che il passato si ripresenti sul suo cammino.

La prima stagione di The Tourist è disponibile su Prime Video.

Fonte: Variety