Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Amazon Prime Video ha rilasciato un primo teaser per The Terminal List, la nuova serie TV che vedrà protagonista Chris Pratt.

Basato sul romanzo bestseller di Jack Carr, il thriller d'azione debutterà il 1° luglio. La clip di meno di 20 secondi offre agli spettatori solo un assaggio di ciò che possono aspettarsi dalla serie che segue il Navy SEAL di Pratt James Reece, la cui squadra è caduta in un'imboscata durante una missione segreta. Quando Reece torna a casa, inizia a lottare con ricordi contrastanti della missione che ha portato alla scoperta di forze oscure.

Il cast dello spettacolo comprende inoltre Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

La sinossi ufficiale di The Terminal List recita: "Basato sul romanzo più venduto di Jack Carr, The Terminal List segue James Reece (Chris Pratt) dopo che il suo intero plotone di Navy SEAL è caduto in un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi contrastanti dell'evento e domande sulla sua colpevolezza. Tuttavia, quando nuove prove vengono alla luce, Reece scopre che forze oscure lavorano contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella delle persone che ama".

The Terminal List debutta su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: Comic Book