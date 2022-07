Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 14 ore fa

A pochi giorni dall’uscita della prima stagione, già ci si domanda se Prime Video proseguirà con una nuovo ciclo di episodi di The Terminal List, la serie con Chris Pratt - attore noto per i suoi ruoli in The Tomorrow War, Parks and Recreation e Guardiani della Galassia.

Il dramma militare è basato su una serie di romanzi di Jack Carr, autore decisamente prolifico - cosa che crea i presupposti per eventuali nuove storie da raccontare:

"Sì, incrociamo le dita. Siamo davvero fortunati: Jack sta scrivendo a un ritmo incredibilmente veloce, un romanzo all'anno", ha dichiarato il produttore esecutivo David DiGilio. "È un po' più veloce di quanto riusciamo a realizzare noi le serie. Gli direi di prendersi una piccola pausa. Ma siamo davvero fortunati, e incoraggerei chiunque abbia amato la prima stagione a dare un'occhiata a True Believer. È una lettura incredibile ed è un'ottima traccia per la seconda stagione".

The Terminal List è una coproduzione tra Amazon Studios e Civic Center Media con MRC Television. Chris Pratt, Jon Schumacher, Antoine Fuqua e David DiGilio sono produttori esecutivi.

La prima stagione di The Terminal List è disponibile su Prime Video. Per ulteriori informazioni sulla serie vi invitiamo a leggere la nostra guida completa!

Fonte: Comic Book