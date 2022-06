Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Quando Chris Pratt è stato scelto per recitare in Guardiani della Galassia nel 2014, molti sono rimasti sorpresi. L'attore, all'epoca conosciuto per aver interpretato lo spensierato Andy Dwyer nella sitcom Parks & Recreation, era noto per il suo ruolo televisivo comico. Alcuni si sono persino chiesti se vestire i panni di Star-Lord sarebbe stato un errore - ah, quanto si sbagliavano.

Ora, reduce da diversi film del Marvel Cinematic Universe, un ruolo da protagonista nel franchise di Jurassic World e un ruolo da protagonista nel film Amazon Studios La Guerra di Domani, Pratt sta per tornare sul piccolo schermo: l'attore sarà infatti il protagonista di Terminal List, l'adattamento del romanzo di Jack Carr. Interpretando James Reece, un ex Navy SEAL che torna a casa come l'unico sopravvissuto a un'imboscata in circostanze sempre più misteriose, questa volta Pratt porterà sulla nuova serie TV di Prime Video le sue doti da star d'azione.

La trama

Il materiale originale

Terminal List è basato sull'omonimo romanzo di Jack Carr. Il libro segue il Tenente Comandante James Reece mentre scopre una cospirazione del governo dietro un'imboscata che ha decimato il suo squadrone. La serie di libri include anche i romanzi True Believer, Savage Son, The Devil's Hand e In The Blood: A Thriller: ciò significa che la serie ha molto materiale di base su cui lavorare e molto spazio per realizzare più stagioni dello spettacolo. La prolifica scrittura dell'autore e il ritmo del thriller hanno rapidamente attirato un vasto pubblico, e sembra che Prime Video speri di capitalizzare questa fanbase per la serie. Uno dei punti salienti dello show sono le sue rappresentazioni realistiche di battaglie e operazioni militari, probabilmente grazie al background di Jack Carr nel Naval Special Warfare.

Carr è produttore esecutivo della serie TV, cosa che dovrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia dei fan nello spettacolo. Anche se l'adattamento si discosta dai libri, i fan possono aspettarsi un livello di autenticità che onora il materiale originale.

La storia

Terminal List segue il tenente comandante James Reece (Pratt), la cui squadra viene uccisa in una catastrofica imboscata durante la sua ultima missione.

L'incidente costa la vita all'equipaggio inviato per salvarli. Poi, quando un James traumatizzato torna a casa, scopre che le persone a lui più vicine sono state assassinate e si rende conto di essere al centro di una cospirazione.

Di conseguenza, James non ha niente da perdere e quindi giura di mettere a frutto le lezioni che ha imparato in un decennio di guerra e di vendicare la morte di coloro che amava.

La sinossi

Prime Video ha condiviso una descrizione dello spettacolo in arrivo sulla piattaforma, secondo cui "Terminal List segue James Reece (Chris Pratt) dopo che il suo intero plotone di Navy SEAL è caduto in un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi contrastanti dell'evento e domande sulla sua colpevolezza. Tuttavia, quando nuove prove vengono alla luce, Reece scopre che forze oscure lavorano contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella delle persone che ama".

Il cast

Terminal List sarà interpretato dai seguenti protagonisti:

Chris Pratt - Tenente Comandante James Reece

- Tenente Comandante James Reece Taylor Kitsch - Ben Edwards

- Ben Edwards Constance Wu - Katie Buranek

- Katie Buranek Jeanne Tripplehorn - Lorraine Hartley

- Lorraine Hartley Riley Keough - Lauren Reece

- Lauren Reece Patrick Schwarzenegger - Donny Mitchell

- Donny Mitchell Arlo Mertz - Lucy Reece

E dai seguenti personaggi secondari:

Jai Courtney - Steven Horn

- Steven Horn JD Pardo - Tony Liddel

- Tony Liddel LaMonica Garrett - Commander Fox

- Commander Fox Alexis Louder - Nicole Deptul

- Nicole Deptul Tom Amandes - Vic

- Vic Christina Vidal Mitchell - Mac Wilson

- Mac Wilson Jared Shaw - Ernest "Boozer" Vickers

- Ernest "Boozer" Vickers Catherine Dyer - Rachel Campbell

- Rachel Campbell Remi Adeleke - Terrell "Tee" Daniels

- Terrell "Tee" Daniels Hiram A. Murray - Jackson

- Jackson Matthew Rauch - Captain Howard

Il trailer e la data di uscita

Terminal List sarà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.