Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Manca una settimana al debutto su Prime Video di The Terminal List. La serie d'azione con protagonista Chris Pratt, basata sull'omonimo romanzo di Jack Carr, sarà infatti presentata in anteprima venerdì 1° luglio con il primo episodio diretto da Antoine Fuqua. Il cast dello show comprenderà anche Taylor Kitsch, Constance Wu, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough e Patrick Schwarzenegger.

In una recente intervista, lo sceneggiatore David DiGilio, Fuqua e Carr hanno parlato di come vorrebbero espandere il franchise dello show traendo ispirazione dagli altri libri dell'autore. Ovviamente l'ultima parola spetterà a Prime Video, ma il team creativo ha già iniziato a immaginare cosa potrebbe riservare il futuro per il personaggio di Pratt:

"Questo è l'obiettivo. Certamente ci siamo impegnati e abbiamo questo desiderio di volerlo fare. Quindi, se veniamo benedetti e abbiamo successo, Amazon darà l'ok".

La serie TV seguirà le vicende di James Reece (Pratt), un ex Navy SEAL ossessionato dalla perdita del suo plotone. Reece scopre presto una trama sinistra che mette in pericolo se stesso e tutti coloro che ama, immergendolo in un'avventura ricca di azione. La prima stagione sarà basata sull'omonimo romanzo di Jack Carr, che a sua volta è il primo di una serie. Il materiale di marketing dello show mostra un thriller orientato all'azione, un genere in cui Prime Video si è espanso ultimamente con spettacoli come Reacher e il film Senza rimorso dell'anno scorso.

Con la data di uscita dello show che si avvicina rapidamente, i creatori vedranno presto se la risposta del pubblico sarà abbastanza forte da giustificare ulteriori episodi. Gli studi di produzione hanno avuto la cattiva abitudine negli ultimi anni di dire gatto non avendolo nel sacco, pianificando franchise ambiziosi che non sono stati all'altezza delle loro alte promesse.

La prima stagione di The Terminal List debutterà il 1° luglio su Prime Video.

Fonte: Screen Rant