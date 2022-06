Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Quando Stranger Things è stato presentato per la prima volta nell'estate del 2016, i creatori Ross e Matt Duffer hanno parlato spesso delle loro due grandi influenze, Steven Spielberg e Stephen King.

Ora i Duffer hanno la possibilità di collaborare con chi hanno sempre ammirato, realizzando la nuova serie TV in arrivo su Netflix The Talisman. In una nuova intervista, i creatori di Stranger Things hanno parlato dello spettacolo inedito:

"È incredibile lavorare insieme a loro. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. Siamo ancora all'inizio, ma abbiamo uno schema per il primo episodio. Penso che Spielberg sia davvero stimolante, ama la gioia della narrazione, in particolare quella di The Talisman, che contiene molte cose soprannaturali, come un lupo mannaro, è una storia molto interessante. Ma al centro di tutto ci sono una madre e suo figlio, la loro relazione, il loro amore reciproco. Siamo davvero entusiasti".

La sinossi ufficiale del romanzo recita: "Una solitaria cittadina sull'Atlantico è il punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile insieme, che il dodicenne Jack Sawyer intraprende alla ricerca del Talismano: il leggendario cristallo, dotato di poteri magici, che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo, il ragazzo deve attraversare il non soltanto l'America, ma anche l'universo scuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare: e Jack è una di queste".

