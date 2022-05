Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La rete americana FX ha ordinato una nuova miniserie, The Sterling Affairs, ingaggiando Laurence Fishburne (Black-ish) e Jacki Weaver (Hello Tomorrow!) per i due dei ruoli principali.

Basata sull'omonimo podcast di ESPN 30 for 30 condotto da Ramona Shelburne, la nuova serie TV è incentrata sulla storia dell'ex proprietario della squadra di basket dei Los Angeles Clippers Donald Sterling, coinvolto in uno scandalo proprio mentre la sua squadra riusciva a raggiungere risultati storici sotto la guida dell'allenatore Doc Rivers (Fishburne).

Recentemente è stato ufficializzato il nuovo arrivo nel cast di Ed O'Neill (Modern Family), che interpreterà il proprietario della squadra di basket Sterling.

Scritto da Gina Welch e prodotto da Nina Jacobson e Brad Simpson, lo show racconterà i retroscena che portarono il coach Rivers a vincere durante il campionato del 2013 nonostante lo scandalo che coinvolse il proprietario della squadra Sterling. Alcune intercettazioni, emerse nel corso di una guerra tra sua moglie Shelly Sterling (Jacki Weaver) e la sua amante V. Stiviano, portarono infatti alla luce gravi atteggiamenti razzisti del magnate che fu costretto a vendere la squadra.

Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX, ha dichiarato:

"Gina Welch ha svolto un lavoro straordinario nell'adattare questa storia per FX, mostrando la storica determinazione e grazia dei giocatori di Doc Rivers e dei Clippers durante questo evento scioccante. Partendo dall'innovativo reportage di Ramona Shelburne, Gina, Nina Jacobson e Brad Simpson approfondiscono ulteriormente questo momento cruciale dello sport moderno".

Fonte: Variety