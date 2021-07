The Staircase: Odessa Young nel Cast della Serie TV HBO Max

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 08 giugno 2021

L'attrice australiana Odessa Young, protagonista della recente serie TV The Stand, entra a far parte del cast della prossimo show targato HBO Max, The Staircase.

La serie TV di otto episodi basta sull’omonima docuserie, è un adattamento di vari libri e rapporti sul caso di Michael Peterson (Colin Firth), uno scrittore accusato di aver ucciso la moglie Kathleen (Toni Collette) nel 2001. Ritrovata senza vita alla base di una scala all’interno della sua abitazione, l’uomo ha sempre sostenuto che la moglie sia caduta in modo accidentale, mentre l’accusa ritiene che la donna sia stata colpita alla testa con un oggetto contundente. Peterson è stato al centro di una lunga indagine che ha portato alla luce molti segreti sul passato della sua famiglia.

Odessa Young interpreterà Martha Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson. Il resto del cast confermato è composto da: Parker Posey, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt e Sophie Turner.

The Staircase è una coproduzione tra HBO Max e Annapurna Television. Scritto e prodotto dagli showrunner Antonio Campos e Maggie Cohn, lo show avrà dietro la macchina da presa lo stesso Campos.

Fonte: Variety