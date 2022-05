Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Questa settimana HBO Max ha rilasciato i primi tre episodi della sua nuova serie originale, The Staircase, un adattamento in serie limitata dell'omonimo documentario. Lo spettacolo, che include il candidato all'Oscar Toni Collette, il candidato ai Primetime Emmy Michael Stuhlbarg e il vincitore dell'Oscar Colin Firth, è stato accolto incredibilmente bene dalla critica, e attualmente detiene un punteggio di approvazione del 95% e un riconoscimento Certified Fresh dal famoso sito.

The Staircase racconta la storia della vita reale di Michael Peterson (Firth), un uomo della Carolina del Nord che chiama la polizia dopo aver trovato sua moglie, Kathleen Peterson (Collette), morta in fondo alle scale della loro casa. I sospetti sorgono rapidamente e l'intricata rete di dettagli e rivelazioni lo rendono un evento continuamente scioccante e incredibile, che continua per la maggior parte di due decenni.

Lo spettacolo di otto episodi vede nel cast, oltre a Firth, Collette e Stuhlbarg, anche Juliette Binoche (Godzilla), Dane DeHaan (Chronicle, Amazing Spider-Man 2), Olivia DeJonge (The Visit), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Tim Guinee (Iron Man), Patrick Schwarzenegger (Daniel Isn't Real), Sophie Turner (Il Trono di Spade), Vincent Vermignon (Luther), Odessa Young (L'Ombra dello Scorpione) e Parker Posey (Lost in Space).

Fonte: Comic Book