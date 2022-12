Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

HBO Max ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di The Sex Lives of College Girls. La notizia arriva prima dell'uscita degli ultimi due episodi della seconda stagione.

Creata da Mindy Kaling (The Morning Show) e Justin Noble (Brooklyn Nine-Nine) la serie TV statunitense segue le vicende di quattro matricole che vivono e studiano insieme presso l’Essex College del New England.

Il cast è composto da Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp, Alyah Chanelle Scott, Mekki Leeper, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino e Lolo Spencer.

Suzanna Makkos, vicepresidente esecutivo della commedia originale e dell'animazione per adulti di HBO Max ha condiviso il suo entusiasmo per l’avvenuto rinnovo:

"Mindy Kaling e Justin Noble continuano a catturare brillantemente l'esperienza del college nel modo più divertente e riconoscibile. Questo shoe è il perfetto equilibrio tra commedia, sesso, curiosità e caos, e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà il terzo capitolo".

Sia Kaling che Noble sono anche produttori esecutivi, con Noble che funge inoltre da showrunner. Howard Klein di 3 Arts Entertainment è anche produttore esecutivo, mentre Warner Bros. Television è lo studio dietro il progetto.

Fonte: Variety