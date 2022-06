Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Conosciamo finalmente la data di uscita della serie TV targata Peacock,The Resort. Dello show, annunciato per la prima volta nel 2020, sono stati rilasciati anche alcuni interessanti scatti, che riportiamo a fine articolo.

The Resort è una storia di amore e di formazione multigenerazione: un viaggio per l'anniversario di nozze metterà alla prova una coppia, coinvolta in uno dei misteri più bizzarri dello Yucatan.

Il regista Adam Siara, ha così commentato lo show inedito:

"Quando ero molto giovane e con molta energia volevo fare un film ricco di mistero, avventura, commedia, tragedia, romanticismo e disastro naturale, condito con una dose di surreale ed esistenziale. Non è successo. Però ora abbiamo The Resort, una specie di serie TV estiva con tutte queste caratteristiche, composta da 8 episodi di mezz'ora su Peacock.

Andando avanti The Resort riguarderà tutti: è qualcosa che guarda all'interno di noi in cerca di bei tempi, mescolato da un bambino di 5 anni che gioca con i giocattoli in giardino. Non si prende mai troppo sul serio. Immagino riguardi persone che vogliono ritornare ad un certo periodo della loro vita in cui le cose sembravano facili, prima che le parti difficili della vita cominciassero ad accumularsi. Si tratta di persone che stanno cercando di riconquistare la sensazione di sentirsi a casa. Ed al suo interno troveremo un gran mistero".

La serie TV vedrà la presenza, tra gli altri, di Nina Bloomgarden, Nick Offerman, Skyler Gisondo, Luis Gerardo Méndez, Gabriela Cartel, Ben Sinclair, Parvesh Cheena, Michael Hitchcock, Debby Ryan, Dylan Baker e Becky Ann Baker.

