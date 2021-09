The Republic of Sarah: Cancellata la Serie TV targata The CW

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La missione dell’insegnante Sarah Cooper subirà una brusca e definitiva battuta d’arresto: la rete The CW ha infatti deciso di cancellare The Repubblic of Sarah dopo una sola stagione, con il prossimo episodio The Last Rabbit, che andrà in onda il 6 settembre, che si configurerà come vero e proprio epilogo della storia.

“Mi dispiace portare cattive notizie. The Repubblic of Sarah terminerà lunedì con quello che sarà il nostro finale di serie” - ha postato il creatore Jeffrey Paul King (Elementary) su Instagram - “Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e che hanno permesso al nostro piccolo show di entrare nelle loro vite. Significa tanto per noi. Sintonizzatevi lunedì e aiutateci a dire addio a Greylock”.

Il drama seguiva le vicende della professoressa di liceo Sarah Cooper, che, per salvare la sua cittadina nel New Hampshire dalle mire della società Lydon Industies, intenzionata a sfruttarne i giacimenti del raro e prezioso minerale coltan, decide di dichiarare l’indipendenza di Greylock e di impegnarsi nello sviluppo di una nazione separata dagli Stati Uniti.

Il cast vedeva la presenza di Stella Baker (Tell Me Your Secrets), Luke Mitchell (Agents of S.H.I.E.L.D.), Megan Follows (Reign e Wynonna Earp), Ian Duff (New Amsterdam), Hope Lauren, Nia Holloway (Hawaii Five-0) Izabella Alvarez (Westworld), Forrest Goodluck e Landry Bender (Le Amiche di Mamma).

Fonte: TVLine