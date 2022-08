Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

HBO ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di The Rehearsal.

Il finale della prima stagione della comedy americana è andato in onda venerdì 19 agosto sulla rete televisiva di New York. Lo show ha fatto notizia da quando ha debuttato a luglio, riportando un indice di gradimento del 93% su Rotten Tomatoes.

Prima dell'uscita, il progetto, scritto, creato, diretto ed interpretato da Nathan Fielder, era in gran parte avvolto nel segreto, poiché piuttosto stravagante ed ambizioso, risultava difficile da riassumere in una sinossi.

La trama, vede il comico canadese Fielder mettere in scena prove elaborate per aiutare i partecipanti a prepararsi per i momenti più importanti della vita, creando lui stesso delle simulazioni, accuratamente realizzate. Nel primo episodio, ad esempio, Fielder ricrea l’ambientazione e l’atmosfera di una serata a quiz per aiutare un partecipante ansioso a confessare una bugia a un amico.

Dopo la serie TV Nathan for You, Fielder cerca di portare la sua sensibilità comica a nuovi livelli in The Rehearsal. L'attore canadese sembra interessato a confondere i confini tra la sceneggiatura e la realtà televisiva.

In una dichiarazione, Amy Gravitt, vicepresidente esecutivo della programmazione per HBO, ha elogiato Fielder per come lo show abbia suscitato vivaci conversazioni nel web, sottolineando il proprio entusiasmo per il rinnovo:

"Non abbiamo idea di dove ci porterà la seconda stagione, ed è questa la gioia di questo spettacolo che spinge i confini di un talento davvero unico".

Fonte: Comic Book