Noah Centineo è ufficialmente passato da rubacuori del liceo a spia della CIA: durante l'evento TUDUM di Netflix, l'attore ha rivelato che la serie TV di spionaggio - che lo vedrà protagonista - sarà presentata in anteprima il 16 dicembre sulla piattaforma di streaming.

Secondo la descrizione ufficiale, "The Recruit è incentrato su un avvocato alle prime armi presso la CIA che rimane invischiato in pericolose politiche di potere internazionale quando una ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l'agenzia a meno che non la esonerino da un reato grave”.

Lo spettacolo, che sarà costituito da otto episodi, nasce dal creatore, showrunner e produttore esecutivo Alexi Hawley.

Il cast del progetto mostrerà Daniel Quincy Annoh nei panni di Terence, Kristian Bruun come Janus Ferber, Colton Dun nel ruolo di Lester, Laura Haddock come Max, Vondie Curtis-Hall nelle vesti di Walter Nyland e Aarti Mann come Violet.

Le descrizioni dei personaggi non sono ancora state rilasciate.

Di seguito, la prima immagine dello spettacolo in arrivo su Netflix.

