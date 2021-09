Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The Problem With Jon Stewart, la nuova serie TV di attualità prodotta da Jon Stewart ha ufficialmente una data di uscita.

Grazie al rilascio di un nuovo teaser trailer, che trovate di seguito, sappiamo infatti che lo show arriverà il prossimo 30 settembre sulla piattaforma di streaming video, Apple TV+.

Ecco il video in questione:

I nuovi episodi arriveranno di settimana in settimana e, al loro fianco verrà rilasciato in contemporanea anche il podcast ufficiale della serie.

The Problem With Jon Stewart è una serie TV che mira ad approfondire gli argomenti più importanti dell'America di oggi, andando a trattare un problema diverso in ogni episodio.

Jon Stewart tratterà le problematiche con le persone che ne sono colpite e con coloro che hanno la possibilità di risolverle.

L'obiettivo dello show infatti è quello di discutere e trovare insieme un modo per fare dei passi in avanti, che possano portare a un percorso risolutivo del problema.

The Problem With Jon Stewart vede come showrunner Brinda Adhikari e James Dixon, che ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi al fianco di Richard Plepler; nel ruolo di sceneggiatrice troviamo invece Chelsea Devantez, affiancata da Lorrie Baranek nel ruolo di supervising producer.

Fonte: Variety