Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

Dopo la triste cancellazione di The Repubblic of Sarah, un’altra serie trasmessa sulla rete The CW ha appena subito la medesima sorte: è stato infatti annunciato che The Outpost concluderà la sua corsa con la quarta stagione.

La notizia è stata comunicata anche dal profilo Twitter dello show, sul quale è stato pubblicato un post contenente una foto dell’intrepida protagonista, accompagnata da un messaggio che raccomanda di non perdersi la fine di quest’epica avventura.

La storia di impronta fantasy segue le vicende di Talon, unica sopravvissuta di una razza chiamata Blackbloods, il cui villaggio è stato interamente distrutto da una banda di crudeli mercenari.

In cerca dei responsabili del terribile massacro, la giovane si troverà ad intraprendere un viaggio verso una fortezza ai confini del mondo civilizzato, scoprendo inoltre di possedere un misterioso potere, che dovrà imparare a padroneggiare per contrastare i piani di un fanatico dittatore.

Lo show, creato da Jason Faller e Kynan Griffin, vede tra i protagonisti Jessica Green, Jake Stormoen, Anand Desai–Barochia, Reece Ritchie, Izuka Hoyle e Adam Johnson.

L’episodio finale andrà in onda in America il prossimo 7 ottobre.

Fonte: Comic Book