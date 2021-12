The Orville 3: una prima Anteprima della prossima Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

A quasi un anno dall’annuncio del riavvio delle riprese, bloccate a causa dei problemi legati alla pandemia, finalmente i fan della serie The Orville possono avere una piccola anticipazione in merito ai nuovi episodi, grazie alla recente pubblicazione della prima foto ufficiale.

L’immagine mostra la sala comando dell’astronave USS Orville popolata da parte del suo equipaggio, fra i quali spiccano il capitano Ed Mercer (Seth McFarlane, creatore dello show), la sua ex-moglie, Kelly Grayson (Adrianne Palicki di Agents of Shield), il timoniere Gordon Malloy (Scott Grimes di ER – Medici in prima linea), nonché l’ammiraglio Halsey (Victor Garber di Legends of Tomorrow).

Oltre ai membri del cast originale, lo scatto rivela anche un primo sguardo alla new entry Anne Winters (Tredici), che presterà il volto al guardiamarina Charly Burke, accompagnata dalle guest-star Bruce Boxleitner e Lisa Banes, che interpreteranno il presidente Alcuzan e il senatore Balask.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Lo show segue le avventure dell’equipaggio della USS Orville, alle prese con l’esplorazione dello spazio profondo, fra culture, civiltà e popoli di lontani pianeti dell’intera galassia.

Al comando della nave il capitano Ed Mercer, che si ritroverà a dover lavorare fianco a fianco con la moglie da cui ha da poco divorziato.

La terza stagione, che prenderà il sottotitolo di “New Horizons”, debutterà sulla paiattaforma streaming di Hulu a marzo.

Fonte: Comic Book