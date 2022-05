Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 minuti fa

Con il debutto ormai prossimo, Hulu ha rilasciato un nuovo trailer per la terza stagione di The Orville, intitolata New Horizons.

Questa nuova stagione ha avuto una preparazione molto lunga e, secondo alcune indiscrezioni, il futuro dello spettacolo dopo questa terza stagione è incerto, poiché sembra che Seth MacFarlane stia spostando la sua attenzione su altri progetti.

La pandemia ha ritardato di anni il ritorno dello show, e per questo MacFarlane aveva assicurato ai fan di non aver mai smesso di lavorare per riportare The Orville in televisione:

“Tutto quello che posso dire è che ci stiamo lavorando. Ci stiamo impegnando moltissimo. Siamo stati colpiti come tutti gli altri, ma ci stiamo lavorando. Torneremo presto, gente. Ci sono state una serie di speculazioni in rete: lo show tornerà? La serie rappresenta ancora una grande priorità per me, per il cast e per tutti gli altri. Abbiamo una stagione da finire e la completeremo”.

La terza stagione di The Orville sarà rilasciata il prossimo 2 giugno.

Fonte: Comic Book