Con il quinto arco narrativo recentemente avviato in America, giungono nuove informazioni in merito ai prossimi episodi della sit-com con protagonisti Cedric the Entertainer e Max Greenfield (Schmidt di New Girl), The Neighborhood.

La quinta puntata dell’attuale stagione sarà infatti arricchita dalla presenza di una guest star: John Ross Bowie, conosciuto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo del ricercatore Barry Kripke nella comedy The Big Bang Theory.

Stando a quanto comunicato, l’attore darà il volto a Gregory, il nuovo supervisore di Dave (Greenfield) al VA.

“Bowie, nella lettura dei copioni, è stato davvero divertente”, ha dichiarato il co-showrunner Mike Schiff. Alle sue parole si è unito il produttore esecutivo Bill Martin, affermando:

“Era in tre scene, ma ci siamo detti: 'Diamogliene quattro!’. Si capisce subito quando Cedric apprezza il senso dell'umorismo di un’altra persona, e non appena la lettura è terminata, ha detto: 'Dobbiamo assegnargli più spazio'".

Il quinto episodio, intitolato Welcome to the Art of Negotiation, andrà in onda sulla CBS il prossimo 17 ottobre. Nel frattempo, ecco le immagini condivise dalla rete, che danno una piccola anticipazione del nuovo personaggio.

