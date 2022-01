Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Due sit-com di casa CBS torneranno per un’ulteriore stagione ad allietare e divertire il loro pubblico: è stato infatti annunciato che la rete televisiva ha deciso di confermare nel proprio palinsesto 2022/2023 The Neighborhood e Bob Hearts Abishola.

Il rinnovo, che sarà rispettivamente per un quinto e quarto ciclo di episodi, si aggiunge a quello della recente comedy Ghosts, il cui debutto è avvenuto lo scorso ottobre, e quello della veterana Young Sheldon, che continuerà a raccontare le avventure del piccolo Sheldon ancora per lungo tempo.

“Siamo entusiasti di riportare le quattro sit-com più viste in TV per la prossima stagione e sono orgoglioso dell'incredibile squadra che mantiene la posizione della CBS come leader indiscusso della commedia” - ha così dichiarato Kelly Kahl, presidente della CBS Entertainment - “Joe Port e Joe Wiseman, insieme a un cast e sceneggiatori eccezionali, hanno fatto un ottimo lavoro nell'adattare Ghosts per gli Stati Uniti, riuscendo ad infondergli il proprio stile… e il lunedì, il connubio perfetto di The Neighborhood e Bob Hearts Abishola continua a combinare abilmente risate di gusto a delle trame culturalmente rilevanti e nelle quali potersi identificare”.

Fonte: Comic Book