Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'emittente statunitense Peacock ha ordinato The Missing, una nuova serie drammatica - costituita da otto episodi - basata sul romanzo bestseller dello scrittore israeliano Dror A. Mishani e intitolato The Missing File. Al progetto lavoreranno David E. Kelley (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers), Keshet Studios e Universal Television.

Scritto da Kelley, che sarà showrunner e produttore esecutivo, The Missing racconta la storia del detective della polizia di New York Avraham Avraham, la cui fede nell'umanità è alla base delle sue indagini. Guidato da un profondo senso di spiritualità e principi religiosi, Avraham inizia a mettere in discussione la propria umanità quando un'indagine apparentemente di routine viene totalmente sconvolta.

Fonte: Deadline