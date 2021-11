The Marvelous Mrs. Maisel 4: alcuni Scatti della Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Amazon Prime Video ha rilasciato le prime immagini della quarta stagione della serie TV statunitense The Marvelous Mrs. Maisel, trasmessa dal 2017 per Amazon Studios.

Nella prima immagine, Midge (Rachel Brosnahan), con uno sguardo melancolico guarda in camera, circondata dalle attrici e dagli oggetti di scena; la seconda foto ritrae Abe (Tony Shalhoub) e Rose (Marin Hinkle) impegnati in una piacevole cena davanti alla TV.

La serie TV è stata creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

Nella terza stagione, Midge e Susie (Alex Borstein) hanno scoperto che la vita in tournée con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma umiliante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

Nel cast della quarta stagione ci sarà anche l’attore Milo Ventimiglia (This Is Us), che interpreterà un ruolo di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli.

The Marvelous Mrs. Maisel è vincitrice di venti Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe tra cui Best TV Series Comedy, sei Critics Choice Awards tra cui Best Comedy Series, due PGA Awards, un WGA Award e un Peabody Award.

La serie TV è disponibile con tutte e tre le stagioni su Amazon Prime Video.

Fonte: Deadline