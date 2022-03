The Mandalorian 3: una Star di Parks and Recreation nel Cast

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La terza stagione della serie TV The Mandalorian è in fase di produzione. Jim O'Heir, attore di Parks and Recreation, potrebbe essere aggiunto al cast della nuova stagione, con un ruolo sconosciuto.

Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto all'attore statunitense su cosa stesse lavorando al momento, e la sua risposta ha fatto molto pensare i fan del celebre franchise.

"Non so se mi è permesso dire cosa sto facendo. Posso dire che mi trovo in uno stato, New Mexico".

La risposta è stata ambigua, ma l'indizio svelato fa pensare a Star Wars. Come mai i fan hanno dato per scontato che si trattasse di The Mandalorian? Forse perché è lo show che si sta girando in questo momento, mentre la produzione di progetti come Star Wars: Obi-Wan Kenobi e Star Wars: Andor è già terminata.

Nel frattempo, è stata rivelata una possibile finestra di uscita della prossima stagione della popolare serie TV, che punta a un rilascio alla fine del 2022.

The Mandalorian è disponibile sulla piattaforma Disney+ con la prima e seconda stagione.

Fonte: Comic Book