Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

Durante la Star Wars Celebration, i fan del franchise sono stati inondati di notizie riguardanti anche la terza stagione di The Mandalorian, che riunirà Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, oltre a presentare di nuovo Greef Karga (Carl Weathers), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Il cast è stato recentemente intervistato proprio sulla nuova stagione, e Pascal ha rivelato:

"La prossima stagione sarà addirittura migliore delle precedenti. Posso dire con certezza che l'adorerete".

Weathers, che dirige anche alcuni episodi, condivide una visione simile con il collega:

"Sì, è più bella secondo me. Più piena, molto più carica di azione e densa di carattere".

Anche Sackhoff è intervenuta, anticipando possibili conti in sospeso tra Bo-Katan Kryze e Djarin:

"La nuova stagione sarà più dark e ci saranno delle situazioni personali tra il mio personaggio e quello di Pascal".

Infine Esposito ha concluso parlando del suo personaggio:

"Gideon è pura malvagità, è un predatore, ha un proprio piano, ed è stato a capo di una porzione di galassia. Per quale motivo ora vuole riunire tutti gli altri protettori? Perché non si limita a vivere serenamente nel suo angolo di paradiso? Deve esserci una ragione precisa se ora cerca di riunire tutti. La terza stagione ha grande idee e ottimi consigli per il futuro".

La terza stagione di The Mandalorian sarà rilasciata nel mese di febbraio 2023 su Disney+.

Fonte: E! News