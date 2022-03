Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Non solo i fan vorrebbero che Samuel L. Jackson tornasse nel mondo di Star Wars, ma lo stesso attore statunitense ha espresso il suo interesse nel trasformarsi, ancora una volta, in Mace Windu. Potrebbe accadere nella prossima stagione di The Mandalorian?

La star di Pulp Fiction, in una recente intervista, ha raccontato:

"Conservo ancora la speranza per il ritorno di Mace Windu. C'è una ricca storie di persone con una mano sola che tornano in scena in Star Wars. L'unica persona cui cui io abbia mai parlato di un possibile ritorno è Bryce Dallas Howard, perché ho fatto un film con lei. E lei è la regista di alcuni episodi di The Mandalorian, quindi le ho detto: 'Hey, pensi che saresti capace di far salire a bordo un fratello? Voglio dire, io ti piaccio, no?' E lei ha risposto: 'Io ti amo, sei fantastico'. E io: 'Bene, allora buttami dentro, mettimi in panchina, io sono pronto! Imparerò ad usare la spada laser con la mano sinistra'.".

Dopo la notizia Bryce Dallas Howard, la regista che è stata dietro la macchina da presa in alcuni degli episodi più riusciti di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ha quindi condiviso il video tratto dal podcast Happy, Sad, Confused con tre emoji degli occhi, rimanendo enigmatica sul da farsi.

Fonte: Comic Book