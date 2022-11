Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

La prima stagione di Andor si è conclusa all'inizio di questa settimana, il che significa che i fan di Star Wars sono ansiosi di vedere cosa il franchise ha in serbo per loro nel prossimo futuro. Per fortuna, la tanto attesa terza stagione di The Mandalorian non è troppo lontana.

Sono passati due anni dall'epico finale del secondo capitolo, ma il terzo - di cui è stato rilasciato il primo trailer a settembre - dovrebbe finalmente debuttare a febbraio. Ma quando arriveranno nuove informazioni sui prossimi episodi? A quanto pare, tra non molto. Lucasfilm dovrebbe infatti rivelare nuove informazioni durante il CCXP, la prossima convention in Brasile.

"Il #DisneyNaCCXP sta arrivando al #CCXP22! I panel si terranno giovedì 1/12. Lucasfilm porterà notizie sulla terza stagione di The Mandalorian e sul quinto film di Indiana Jones. Volete saperne di più? Presto altri aggiornamenti", ha anticipato l'account ufficiale del CCXP. Sebbene i dettagli sulle novità in arrivo non siano stati rivelati, sembra che i fan di The Mandalorian riceveranno alcune informazioni interessanti il 1° dicembre.

Fonte: Comic Book