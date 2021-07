Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Dopo aver concluso le riprese per la serie TV The Book of Boba Fett, l'attrice cinese Ming-Na Wen - presente anche in Agents of S.H.I.E.L.D. e The Mandalorian - nel corso di un'intervista ha anticipato che probabilmente ci saranno delle somiglianze tra lo show dedicato a Boba Fett e la terza stagione con protagonista il solitario cacciatore di taglie Din Djarin.

Alla domanda su quale sarà l’ambientazione del nuovo show, Wen ha risposto:

"Probabilmente ci sarà qualche somiglianza, in termini di tono, perché Mando è una figura solitaria se escludiamo la sua relazione con Grogu e questa dinamica si ripete appunto tra Boba e Fennec. Sarà uno show più grintoso per certi versi. Penso che creerà una qualità diversa, questo è quello che posso dire. Inoltre la terza stagione ricalcherà le dinamiche della prima stagione".

L’attrice ha anche raccontato che mentre girava le sue scene in The Mandalorian non aveva idea che il suo personaggio avrebbe fatto ritorno in futuro:

"Non avevo idea sarei tornata. Nello show suggerivamo che fosse solo gravemente ferita, ma non mi aspettavo che Boba Fett sarebbe arrivato per salvarla. Mi ha sconvolta. Non me l'hanno neppure detto. Scoprire tutto è stato meraviglioso, una magica sorpresa, come vincere il biglietto d'oro".

A conclusione dell'intervista, Wen ha confessato un fatto curioso che riguardo la serie TV The Book of Boba Fett:

"I contratti sono sempre sotto nomi diversi. Lo show ha nomi diversi. Quando mi è stato detto che sarei diventata un personaggio regolare, ho pensato che fosse per la terza stagione di The Mandalorian. E poi quando sono usciti i copioni, c’era scritto 301, 302, 303, 304. Quindi ho pensato che fosse per quello che stavo firmando, perché non c’era scritto The Mandalorian sui miei contratti. Quindi per due settimane, mentre lavoravo con Temuera Morrison e Robert Rodriguez, non avevo idea che stavo effettivamente girando lo spin-off. Quando la troupe e il cast lo hanno scoperto, stavano morendo. Era così incredibile. Quindi, sì, è stato meraviglioso scoprire finalmente che stavo girando The Book of Boba Fett. Lo chiamano The Mandalorian 2.5, in un certo senso. Quindi non avevo tutti i torti".

La prima e la seconda stagione di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book