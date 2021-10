The Mandalorian 3: Nuove Foto dal Set della Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sono iniziare a pieno ritmo le riprese per l'attesa terza stagione di The Mandalorian e iniziano ad uscire degli scatti dal set per una nuova location.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Le immagini sono state diffuse dal noto insider Jason Ward di Making Star Wars, fonte di comprovata affidabilità e mostrano una struttura esterna simile a un labirinto, ricoperta da molti alberi, e costruita quasi interamente di schermi blu. Lo show è famoso per il suo uso di schermi interni per evitare le riprese sul posto. Inoltre ci sono alcune strutture fisiche nell'area, ma sono piccole ed è difficile determinare cosa possano rappresentare.

Nonostante Din Djarin abbia visitato molti pianeti nel corso della serie TV, la presenza di alberi rigogliosi è una novità e permette di escludere non solo pianeti come Nevarro, ma anche di affermare che si potrebbe trattare di una struttura imperiale in cui il protagonista interpretato da Pedro Pascal dovrà infiltrarsi o potrebbe essere un luogo legato alla storia di Bo-Katan (Katee Sackhoff).

Inoltre tra le foto, ci potrebbe essere una piattaforma di atterraggio e una parete vista da una strada, con due porte. Lo stile rievoca quello imperiale, e questa potrebbe essere una città occupata dai resti dell’Impero. Considerando il finale della seconda stagione, è molto probabile che i protagonisti andranno su Mandalore. Quindi non è da escludere che questo set possa essere ambientato lì.

Tutte queste ovviamente rimangono semplici intuizioni non ufficializzate. Per conoscere altri dettagli che usciranno nei prossimi giorni dal set vi invitiamo a rimanere collegati!

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book