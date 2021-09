The Mandalorian 3: le Ultime Anticipazioni sulla Stagione inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan dell'universo di Star Wars non avranno il piacere di vedere la terza stagione di The Mandalorian quest'anno, ma saranno comunque accontentati con lo spin-off The Book of Boba Fett, che dovrebbe arrivare a dicembre.

Fino ad oggi ci sono stati sempre nuovi aggiornamenti sulla terza stagione della serie TV con protagonista Din Djarin (Pedro Pascal), da parte del cast e del team di produzione su cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Uno dei protagonisti che dovrebbe tornare è Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon. Durante una recente intervista sul tappeto rosso per i Creative Arts Emmys, l’attore statunitense ha parlato del suo ritorno nel franchise e della sua nomination come Guest Actor in una serie drammatica:

"Immagino che tornerò. Ritengo che sia necessario vedere come continuerà la storia di Moff e come continuerà un personaggio così intelligente e furbo a muoversi e a fare pressione sui protagonisti. Quindi, potrei quasi garantirlo, ma sapete, non c’è mai una garanzia, però insomma… mi vedrete, baby. Ma dai! Voglio dire, il fatto che io sia qui stasera e nella posizione in cui sono, con una nomination per il mio ruolo nei panni di Moff Gideon. Ringrazio Jon Favreau e Dave Filoni e ringrazio la Disney e Kathleen Kennedy per la produzione. Questo show ha conquistato i fan".

Giancarlo Esposito on the return of Moff Gideon in the new season of #TheMandalorian https://t.co/qfCHWtB0xy pic.twitter.com/xZmOSDSbP9 — Variety (@Variety) September 18, 2021

Esposito, tempo fa, aveva spiegato come si era preparato per il suo personaggio dicendo:

"Sono stato fortemente influenzato da Peter Cushing che ha anche interpretato Moff molti anni fa. E ho cercato di fare qualche ricerca, perché sapevo che i fan ne sapevano molto più di me su Star Wars".

Non c'è una data di uscita della terza stagione di The Mandalorian. Le prime due stagioni sono disponibili su Disney+. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione della seconda stagione!

Fonte: Variety