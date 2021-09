Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il cameo di Mark Hamill come Luke Skywalker, nel finale della seconda stagione della serie TV The Mandalorian, ha lasciato tutti i fan sorpresi, addirittura lo stesso Giancarlo Esposito che non sapeva nulla della sorpresa.

L'attore statunitense Esposito, che interpreta Moff Gideon nella serie TV di Star Wars, ha commentato così:

"Devo dirvelo, son molto bravi a tenere i segreti e ci dicono solo quello che dobbiamo sapere, ma non abbastanza da sapere tutto quello che succederà. Nessuno lo sapeva. Credo sia una grande cosa che lo abbiano tenuto nascosto. So che si fidavano che non l’avremo detto in giro, ma tenercelo nascosto ci ha dato la possibilità di sorprenderci".

Il cameo di Hamill è stato una sorpresa completa per tutti coloro che hanno visto l'episodio. Mentre altri ruoli di altri attori nella serie TV erano trapelati prima dell'uscita della stagione, ma questo, in particolare, era qualcosa di cui nessuno ne era a conoscenza.

In un'altra intervista Esposito, aveva annunciato delle anticipazioni che riguardavano il suo personaggio.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà dopo l'uscita dello spin-off The Book of Boba Fett, che avverrà a dicembre.

Fonte: Heroic Hollywood