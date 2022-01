Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I primi tre episodi di The Legend of Vox Machina sono da poco stati rilasciati sulla piattaforma Amazon Prime Video, e la serie animata, basata sulla prima campagna della webserie a tema Dungeons & Dragons Critical Role, è già un enorme successo di pubblico e critica.

Infatti, con diciassette recensioni della critica già pubblicate sul noto Rotten Tomatoes, la prima stagione ha già ottenuto il raro score perfetto del 100%.

Una delle recensioni positive dice: "Animato in modo fluido e sceneggiato in modo intelligente, The Legend of Vox Machina è una delizia per i fan dei giochi di ruolo in stile Dungeons & Dragons".

La serie TV inizia la narrazione da prima che la campagna del gruppo cominciasse ad essere trasmessa online, per poi adattare una delle principali avventure d'inizio webserie e proseguire adattandone i vari archi. La narrazione si svolge, nello specifico, a Exandria, un mondo immaginario creato da Matthew Mercer nel 2012 per la sua campagna personale di Dungeons & Dragons. La maggior parte della tarama ha luogo nel continente di Tal'Dorei in località come la metropoli di Emon e la città-stato di Whitestone.

Amazon ha già ordinato due stagioni per la serie animata, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie ad una campagna Kickstarter finanziata con oltre 750.000 dollari in meno di un’ora.

Questo è il trailer ufficiale:

Fonte: Comic Book