Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La sitcom con protagonista Will Forte The Last Man on Earth è andata in onda per quattro stagioni, prima di essere cancellata a causa dei pochi ascolti. Nonostante siano passati diversi anni dalla conclusione della serie TV, la star Cleopatra Coleman ha confermato che il cast e la troupe si tengono ancora in contatto, e che nonostante ci sia la voglia di realizzare dei nuovi episodi, sono contenti di come siano andate le cose.

"Ricevo messaggi ogni giorno a riguardo. È qualcosa che è stato discusso, ma mai in veste ufficiale. Siamo ancora tutti in contatto, facciamo ancora tutti gli auguri di buon compleanno e qualche cena ogni tanto. Ci vogliamo molto bene. È un bel gruppo, e ci siamo divertiti tanto. È stato come un sogno per quattro anni", ha raccontato l'attrice. "Nessuno voleva che finisse, ma se proprio dovevamo chiuderla, volevamo avesse una degna conclusione. Voglio dire, il nostro finale non era esattamente pianificato in quel modo, ma penso che nonostante tutto fosse un finale iconico".

Allo stesso modo, anche Forte ha espresso il desiderio di realizzare un'altra stagione, ma sembra improbabile:

"È stata un'esperienza divertente. Era un gruppo di persone che significano così tanto per me, sono come una piccola famiglia. E, in realtà, gran parte della troupe dello spettacolo ha avuto modo di lavorare su MacGruber. Mai dire mai. Penso che sarebbe davvero divertente. Dubito che avremo la possibilità di farlo, ma ci sarei sicuramente".

The Last Man on Earth è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book