Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Nonostante quest’anno sia stata annunciata la conclusione del dramma storico The Last Kingdom, con la produzione della quinta stagione, le avventure di Uhtred di Bebbangurg sono ancora ben lontane dal loro definitivo epilogo.

Per la gioia dei fan, durante la convention del MCM London Comic Con, Alexander Dreymon (American Horror Story), volto del protagonista della serie, ha infatti rivelato che la storia proseguirà tramite un film, intitolato "Seven Kings Must Die".

“È stato un tale privilegio raccontare la storia di Uhtred per cinque stagioni” – ha dichiarato l’attore – “Sono davvero grato ai nostri fan. Sono stati estremamente fedeli a The Last Kingdom e grazie al loro supporto, il team si sta riunendo per un altro round”.

Stando alle poche informazioni disponibili, le riprese del lungometraggio inizieranno nella prima parte del 2022, all’incirca nel medesimo periodo in cui giungerà sul servizio streaming di Netflix la quinta annata.

A sedere in cabina regia sarà Ed Bazalgette, mentre il ruolo di sceneggiatrice è stato affidato a Martha Hillier, entrambi già addentrati nello show per aver rispettivamente diretto e scritto alcuni episodi.

Dreymon e la stessa Hillier saranno inoltre coinvolti in veste di produttori esecutivi, insieme a Gareth Neame, Mat Chaplin e Nigel Marchant.

Fonte: Deadline