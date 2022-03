Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La quinta e ultima stagione della serie TV britannica The Last Kingdom sta per arrivare su Netflix: il suo debutto è infatti previsto per il 9 marzo.

Basata sulla saga di romanzi storici e di avventura Le Storie dei Re Sassoni scritta da Bernard Cornwell e ideata da Stephen Butchard, la serie TV è ambientata sul finire del IX secolo d.C., quando l'Inghilterra era divisa in sette regni separati. Le terre anglosassoni sono gradualmente attaccate, saccheggiate e effettivamente governate dai vichinghi in molte aree. Il regno del Wessex rimane l'ultima roccaforte importante contro i danesi. Il protagonista è Uhtred (Alexander Dreymon) di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come fosse uno di loro.

Il quinto capitolo coprirà, nello specifico, due romanzi: I Guerrieri della Tempesta e Un Trono in Fiamme. Sono passati molti anni dagli eventi della stagione precedente. Uhtred affronterà i suoi più grandi nemici e subirà perdite incommensurabili nel tentativo di realizzare il suo destino e scoprirà che la sua battaglia per unificare l'Inghilterra è legata alla sua sorte personale.

Ruby Hartley, che interpreta la figlia del protagonista Uhtred di Bebbanburg, ha rivelato in una recente intervista, che ci saranno non pochi problemi per lei e per suo padre:

"Adoro la loro relazione in questa stagione. Anche se ci saranno molti alti e bassi. Le cose diventeranno davvero complicate. Tutto ciò che fa è dettato dal desiderio di compiacerlo. Sono molto simili".

La giovane attrice britannica ha anche aggiunto che è bello per Stiorra avere la possibilità di combattere al fianco di Uhtred. Hartley ha così concluso:

"Alla fine, si amano davvero. Lei ama davvero suo padre e penso che lo stesso valga per Uhtred. Litigano e hanno molti problemi, ma ci sono sempre l'uno per l'altra. Stiorra ha avuto la possibilità di mostrare il suo valore al padre".

