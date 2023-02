Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Lo stuntman e regista Sam Hargrave lavorerà a The Last Frontier, il nuovo progetto di Apple TV+ nato dai creatori Jon Bokenkamp (The Blacklist) e Richard D'Ovidio (The Blacklist: Redemption), con Jason Clarke (Zero Dark Thirty) come protagonista e produttore esecutivo. Hargrave, che ha lavorato come coordinatore degli stuntman in Atomic Blonde e Avengers: Endgame prima di fare il suo debutto alla regia nel film d'azione con Chris Hemsworth Extraction, dirigerà il pilot e sarà produttore esecutivo insieme a Bokenkamp, D'Ovidio e Clarke.

L'inedita serie TV segue il maresciallo statunitense Frank Remnick (Clarke), l'unico maresciallo responsabile delle tranquille e aspre lande dell'Alaska, la cui giurisdizione viene sconvolta quando un aereo da trasporto carcerario si schianta in una remota landa desolata, liberando dozzine di detenuti. Incaricato di proteggere la città che ha promesso di mantenere al sicuro, inizia a sospettare che l'incidente non sia stato davvero un incidente, ma il primo passo di un piano ben congegnato con implicazioni politiche internazionali.

The Last Frontier sarà composta da 10 episodi e debutterà su Apple TV+.

Fonte: Comic Book