Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha pubblicato il trailer della sua prossima serie drammatica The Last Days of Ptolemy Grey, che vedrà Samuel L. Jackson nel ruolo del protagonista insieme a Dominique Fishback.

"Ho molte cose da fare e ho bisogno della mia memoria per farlo", afferma Ptolemy, colpito da Alzheimer, nel trailer.

Lo spettacolo di sei episodi, che debutterà venerdì 11 marzo, è basato sul romanzo di Walter Mosley. Ptolemy Grey è un uomo affetto da Alzheimer dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da se stesso. Improvvisamente lasciato senza il suo fidato custode e sul punto di sprofondare ancora di più in una demenza solitaria, Ptolemy viene assegnato alle cure dell'adolescente orfana Robyn (Fishback). Quando vengono a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i ricordi confusi dalla demenza del protagonista, inizia un viaggio verso verità scioccanti sul passato, presente e futuro.

Di recente, Jackson ha parlato dell'incarnazione del personaggio titolare e dell'attingere alle sue esperienze personali con l'Alzheimer:

"Vengo da una famiglia in cui mi sentivo come se fossi circondato dall'Alzheimer", ha condiviso, rivelando che vari membri della sua famiglia sono stati colpiti dalla malattia. "Li ho visti cambiare, deteriorarsi e diventare persone diverse nel corso degli anni".

Il cast della serie comprende anche Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Walton Goggins e Omar Miller.

The Last Days of Ptolemy Grey debutterà su Apple TV+ con due episodi, mentre i successivi verranno rilasciati settimanalmente, ogni venerdì.

Fonte: Deadline