Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 marzo 2023

Showtime ha ufficialmente cancellato The L Word: Generation Q dopo tre stagioni; la causa dietro questa decisione potrebbe essere dovuta alla fusione tra Showtime e Paramount+, evento che ha portato alla chiusura di diverse serie TV.

Lo spin-off di The L Word aveva visto il ritorno sul set di Jennifer Beals (Bette), Kate Moennig (Shane) e Leisha Hailey (Alice).

Ambientata nell'East Side di Los Angeles, la serie TV LGBTQIA aveva inoltre portato sul piccolo schermo nuovi volti, come Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi, Jordan Hull e Jamie Clayton alle prese con amori, delusioni sentimentali, sesso, fallimenti e successi.

Il franchise però potrebbe proseguire con The L Word: New York, un reboot della serie madre in fase di sviluppo con il coinvolgimento della creatrice Ilene Chaiken.

L'ultimo episodio di The L Word: Generation Q è stato trasmesso negli USA lo scorso novembre, mentre in Italia sono andate in onda solo le prime sue stagioni su Sky e NOW.

Fonte: Variety