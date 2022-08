Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nuovi aggiornamenti sono recentemente giunti online in merito al cast del terzo arco narrativo di The L Word: Generation Q, sequel del drama The L Word, andato in onda su Showtime fra il 2004 e il 2009.

È stata infatti annunciata la presenza di 4 volti inediti, scritturati in veste di guest star e si tratta di Margaret Cho, Joey Lauren Adams, Joanna Cassidy e Kehlani.

Inoltre è stato confermato il ritorno di Rosie O'Donnell e Laurel Holloman nei rispettivi ruoli ricorrenti di Carrie e Tina, mentre Jamie Clayton (Sense8), volto di Tess, è stata ufficialmente promossa a regular.

Stando a quanto comunicato, la comica Margaret Cho, apparsa recentemente nella seconda stagione de L’Assistente di Volo, interpreterà se stessa in qualità di ospite del talk show “Alice”.

Adams, vista nella sit-com Still the King, vestirà i panni di Taylor, un’encomiabile e autoironica barista con una passione segreta.

Cassidy, conosciuta per aver dato il volto a Margaret Chenowith nella celebre Six Feet Under, sarà invece Patty, madre di Tess ed ex showgirl di Las Vegas, attualmente affetta da sclerosi multipla e demenza.

Infine la cantautrice Kehlani interpreterà Ivy, una giovane madre e truccatrice, a capo dello staff di Alice, che perderà la testa per la persona sbagliata.

La terza annata della serie debutterà in America il 18 novembre.

Fonte: Variety