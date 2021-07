Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"Mi rendo conto che hai trovato l'amore e non importa che forma assuma".

Dopo quindici anni dal debutto nel gennaio 2004, la serie TV The L Word è ancora considerata un titolo che ha lasciato il segno nella televisione americana prima e, in seguito, di tutto il mondo. Questo show ha rotto importanti argini nella rappresentazione del mondo LGBT+ sul piccolo schermo, aprendo le porte a molti emuli. Dopo aver avuto la sua prima parte di un revival lo scorso maggio, intitolato The L Word: Generation Q, lo show ritorna con una seconda stagione.

Trama e cast

Ambientata oltre dieci anni dopo gli eventi di The L Word, la serie TV mostra un gruppo di amici, la cui maggioranza sono lesbiche. L'ambientazione è cambiata dalla sua collocazione originale di West Hollywood a Silver Lake, Los Angeles.

La seconda stagione inizia all'indomani della decisione di Sophie (Rosanny Zayas) di chi seguire tra Dani e Finley (Arienne Mandi e Jacqueline Toboni), l'ultima volta entrambe in aeroporto per prendere un volo. Mentre le battaglie personali e professionali di Bette (Jennifer Beals) la costringono a riesaminare le sue radici, anche Angie (Jordan Hull) mette in discussione la sua vita. Dopo il divorzio, Shane (Katherine Moennig) è alla ricerca di nuovi modi per tenere i conti del bar in attivo, mentre Alice (Leisha Hailey) scrive il suo primo libro. Inoltre Micah (Leo Sheng) si ritrova a fare i conti con la sua identità mentre affronta grandi cambiamenti nella sua carriera e nella sua vita amorosa, mentre i tentativi di Gigi (Sepideh Moafi) di andare avanti con Nat e Alice portano a una svolta inaspettata.

Ci saranno inoltre nuovi volti quali: Rosie O'Donnell, Donald Faison, Griffin Dunne e Vanessa Williams.

Produzione e curiosità

Creata da Ilene Chaiken, Michele Abbot e Kathy Greenberg, fin dai primi episodi Generation Q lega le storie delle veterane con una nuova generazione di personaggi: per esempio, la coppia formata da Dani Nunez e Sophie Suarez sono due donne queer che lavorano rispettivamente per Bette. Con loro vive Micah Lee ragazzo transessuale di origini asiatiche.

Anche il contesto che ospita le vicende è leggermente diverso: dalla patinata West Hollywood ci si sposta al quartiere hipster di Silver Lake, nell’Eastside di Los Angeles (mentre il famoso bar amato dalle protagoniste, il Planet, ha subito un radicale e deludente restyling), altro segnale che le vecchie storia continuano sotto un’altra veste.

La serie TV The L Word: Generation Q si lascia alle spalle le limitazioni e cerca di scoprire una nuova inclusività, più fedele alla variegata comunità Lgbt+ di oggi.

Trailer e data di uscita

La seconda stagione dello show sarà presentata in anteprima su Showtime e NOW domenica 8 agosto, con i primi cinque episodi che continueranno ad andare in onda la domenica sera. I nuovi episodi si sposteranno a partire dal 13 settembre, dove andrà in onda per il resto della stagione, fino al finale dell'11 ottobre.

Di seguito il trailer: